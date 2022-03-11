Ольга Бузова призвала убрать песни Макса Барских из ВК

Вчера Макс Барских сообщил, что запрещает проигрывать все свои песни в России, и требует удалить его песни из всех саундтреков российских фильмов и сериалов. Ольга Бузова, которая находилась в добрых отношениях с Барским, этим поступком крайне возмущена.





Если Максиму так противно, что в нашей стране слушают ( или слушали) его музыку, а меня, как артиста и человека это унижает лично, я хочу обратиться к VK с просьбой удалить с нашей платформы все песни Максима Барских! А также других украинских артистов, которых также оскорбляют прослушивания своих треков моими соотечественниками.

Давайте множить любовь, и выходить из «туманов манов манов», это нам всем сейчас так необходимо. Ваша Леди Бу».