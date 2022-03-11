Макс Барских запретил свою музыку в России

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Украинский певец Макс Барских выступил с публичным заявлением о запрете использования своей музыки в России.

«Я официально заявляю, что с завтрашнего дня я запрещаю использовать свою музыку в любом виде на территории РФ. Всем телеканалам, всем радиостанциям, всем фильмам и сериалам, где она была использована в качестве саундтрека. Также я разрываю все контракты с российскими компаниями. Я не хочу, чтобы моя музыка звучала в стране, развязавшей войну в Украине», - сказал Макс Барских.

Макс Барских
Макс Барских

Ранее певец отменил все выступления в России, отказавшись возвращать деньги за проданные билеты.

У Макса Барских контракт с Sony Music Entertainment, объявившей о своем уходе из России.

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