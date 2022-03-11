Макс Барских запретил свою музыку в России

Впервые за свою 15-летнюю карьеру Барских делится личной историей отношений с допингами, которые имели место быть в жизни музыканта. В декабре 2021-го года Макс Барских объявил о запуске арт-пространства - экспериментальной лаборатории, благодаря которой 2022 год обещает стать максимально плодотворным в контексте социально-музыкального контента. Первой темой Recycling стала проблема семейного насилия и личной истории Барских, которой певец поделился в диалоге с Marie Claire UA. Макс...

Впервые за свою 15-летнюю карьеру Барских делится личной историей отношений с допингами, которые имели место быть в жизни музыканта. В декабре 2021-го года Макс Барских объявил о запуске арт-пространства - экспериментальной лаборатории, благодаря которой 2022 год обещает стать максимально плодотворным в контексте социально-музыкального контента. Первой темой Recycling стала проблема семейного насилия и личной истории Барских, которой певец поделился в диалоге с Marie Claire UA. Макс...

Пьянящие гитарные рифы, мексиканские страсти и грязное contemporary на паркете — таков рецепт новой работы Макса, которая продолжает демонстрировать кардинально другое звучание артиста. В этот раз певец прибегает к универсальному языку — языку жестов и танца. «Эта песня для меня особенная. Она — про магнетизм между людьми, о боли и танце, которые так или иначе закончатся. Но пока звучит музыка, двое растворяются друг в друге. Ещё никогда ранее я так сильно не волновался, отпуская...

Пьянящие гитарные рифы, мексиканские страсти и грязное contemporary на паркете — таков рецепт новой работы Макса, которая продолжает демонстрировать кардинально другое звучание артиста. В этот раз певец прибегает к универсальному языку — языку жестов и танца. «Эта песня для меня особенная. Она — про магнетизм между людьми, о боли и танце, которые так или иначе закончатся. Но пока звучит музыка, двое растворяются друг в друге. Ещё никогда ранее я так сильно не волновался, отпуская...

Украинский певец Макс Барских выпустил в свет новую англоязычную песню и клип Алана Бадоева «Just Fly» (слушать песню).