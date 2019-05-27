RU.TV счел лучшими Лободу, Барских и Владимира Преснякова

Лобода также завоевала награду в номинации «Кино и Музыка (Саундтрек)» за песню «Лети», записанную для фильма «Гоголь. Вий». Два приза получила и молодая певица Zivert - за «Мощный старт» и в номинации «Выбор Cosmopolitan», сообщает Intermedia.



ТЕКСТ

Ведущими церемонии стали VJ телеканала RU.TV Артём Иванов и Полина Гагарина. С музыкальными номерами выступили Полина Гагарина, Филипп Киркоров Дима Билан, Светлана Лобода, Макс Барских, Ани Лорак, Alekseev, Zivert, Елена Север, ЮрКисс, ВладиМир, «Земляне» и др.

Победители IX премии телеканала RU.TV:

«Мощный старт»:

Zivert

«Лучший дуэт»:

Mot feat. Валерий Меладзе – «Сколько лет»

«Лучшая группа»:

Artik&Asti

«Лучшая песня»:

Филипп Киркоров – «Цвет настроения синий»

«Кино и Музыка (Саундтрек)»:

Светлана Лобода – «Лети» (OST «Гоголь. Вий»)

«Лучший видеоклип»:

Сергей Лазарев – «Сдавайся»

«Лучший певец»:

Макс Барских

«Лучшая певица»:

Светлана Лобода

«Лучший рок-проект»:

Диана Арбенина «Ночные Снайперы»

Номинация «Лучший хип-хоп-проект»:

Джиган

«Лучший танцевальный клип «Звезда танцпола»:

Артур Пирожков – «Зацепила»

«Лучшее концертное шоу»:

Полина Гагарина – Обезоружена («Мегаспорт»)

«Мегамикс года (DJ+)»:

Filatov&Karas vs. Виктор Цой – «Остаться с тобой»

«Лучший кавер»:

«А-Студио» feat. The Jigits – «Прощай» (Л.Агутин)

«Интернет-певица»:

Рита Дакота

«Выбор Cosmopolitan»:

Zivert

Специальные номинации

Фан или профан

Ольга Бузова

Артист года

Владимир Пресняков и Леонид Агутин

Лучший клип на песню поэта Михаила Гуцериева

«Земляне» — «Одиночество»