RU.TV счел лучшими Лободу, Барских и Владимира Преснякова

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Церемония вручения IX премии телеканала RU.TV состоялась в Crocus City Hall. Лучшей песней была признана «Цвет настроения синий» в исполнении Филиппа Киркорова, лучшим певцом назван Макс Барских, лучшей певицей - Светлана Лобода.

Лобода также завоевала награду в номинации «Кино и Музыка (Саундтрек)» за песню «Лети», записанную для фильма «Гоголь. Вий». Два приза получила и молодая певица Zivert - за «Мощный старт» и в номинации «Выбор Cosmopolitan», сообщает Intermedia.

ТЕКСТ
ТЕКСТ

Ведущими церемонии стали VJ телеканала RU.TV Артём Иванов и Полина Гагарина. С музыкальными номерами выступили Полина Гагарина, Филипп Киркоров Дима Билан, Светлана Лобода, Макс Барских, Ани Лорак, Alekseev, Zivert, Елена Север, ЮрКисс, ВладиМир, «Земляне» и др.

Победители IX премии телеканала RU.TV:

«Мощный старт»:
Zivert

«Лучший дуэт»:
Mot feat. Валерий Меладзе – «Сколько лет»

«Лучшая группа»:
Artik&Asti

«Лучшая песня»:
Филипп Киркоров – «Цвет настроения синий»

«Кино и Музыка (Саундтрек)»:
Светлана Лобода – «Лети» (OST «Гоголь. Вий»)

«Лучший видеоклип»:
Сергей Лазарев – «Сдавайся»

«Лучший певец»:
Макс Барских

«Лучшая певица»:
Светлана Лобода

«Лучший рок-проект»:
Диана Арбенина «Ночные Снайперы»

Номинация «Лучший хип-хоп-проект»:
Джиган

«Лучший танцевальный клип «Звезда танцпола»:
Артур Пирожков – «Зацепила»

«Лучшее концертное шоу»:
Полина Гагарина – Обезоружена («Мегаспорт»)

«Мегамикс года (DJ+)»:
Filatov&Karas vs. Виктор Цой – «Остаться с тобой»

«Лучший кавер»:
«А-Студио» feat. The Jigits – «Прощай» (Л.Агутин)

«Интернет-певица»:
Рита Дакота

«Выбор Cosmopolitan»:
Zivert

Специальные номинации

Фан или профан
Ольга Бузова

Артист года
Владимир Пресняков и Леонид Агутин

Лучший клип на песню поэта Михаила Гуцериева
«Земляне» — «Одиночество»

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