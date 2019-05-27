RU.TV счел лучшими Лободу, Барских и Владимира Преснякова

Лобода также завоевала награду в номинации «Кино и Музыка (Саундтрек)» за песню «Лети», записанную для фильма «Гоголь. Вий». Два приза получила и молодая певица Zivert - за «Мощный старт» и в номинации «Выбор Cosmopolitan», сообщает Intermedia.
Ведущими церемонии стали VJ телеканала RU.TV Артём Иванов и Полина Гагарина. С музыкальными номерами выступили Полина Гагарина, Филипп Киркоров Дима Билан, Светлана Лобода, Макс Барских, Ани Лорак, Alekseev, Zivert, Елена Север, ЮрКисс, ВладиМир, «Земляне» и др.
Победители IX премии телеканала RU.TV:
«Мощный старт»:
Zivert
«Лучший дуэт»:
Mot feat. Валерий Меладзе – «Сколько лет»
«Лучшая группа»:
Artik&Asti
«Лучшая песня»:
Филипп Киркоров – «Цвет настроения синий»
«Кино и Музыка (Саундтрек)»:
Светлана Лобода – «Лети» (OST «Гоголь. Вий»)
«Лучший видеоклип»:
Сергей Лазарев – «Сдавайся»
«Лучший певец»:
Макс Барских
«Лучшая певица»:
Светлана Лобода
«Лучший рок-проект»:
Диана Арбенина «Ночные Снайперы»
Номинация «Лучший хип-хоп-проект»:
Джиган
«Лучший танцевальный клип «Звезда танцпола»:
Артур Пирожков – «Зацепила»
«Лучшее концертное шоу»:
Полина Гагарина – Обезоружена («Мегаспорт»)
«Мегамикс года (DJ+)»:
Filatov&Karas vs. Виктор Цой – «Остаться с тобой»
«Лучший кавер»:
«А-Студио» feat. The Jigits – «Прощай» (Л.Агутин)
«Интернет-певица»:
Рита Дакота
«Выбор Cosmopolitan»:
Zivert
Специальные номинации
Фан или профан
Ольга Бузова
Артист года
Владимир Пресняков и Леонид Агутин
Лучший клип на песню поэта Михаила Гуцериева
«Земляне» — «Одиночество»
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