После тура Макс Барских уйдет из музыки

«Провожаем лето вместе, вспоминая поцелуи и объятия. Они навсегда останутся с нами, как и этот день, когда впервые звучит «Вспоминать», - написал исполнитель, презентуя сингл. - Слушайте первую историю из альбома «7»».





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В топ-10 треков вошли только две песни на русском языке — «Туманы» Макса Барских и «Твои глаза» украинской певицы LOBODA. В осеннем чарте не было ни одной русскоязычной композиции. <br /> </p> <a href="/news/2017/na-yandeks-muzyke-iz-russkoyazychnyh-slushali-tolko-barskih-i-lobodu-38499"><img src="/i/2018/more.png"></a> <br clear="all"></div> </div> </div> </div> <div class="view-footer"> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-format="autorelaxed" data-ad-client="ca-pub-3419110717134984" data-ad-slot="8590305356"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> </div></div> </div></div></div></div> </div> </div> <!-- /content-column --> <div class="region region-sidebar-first sidebar"><div class="region-inner clearfix"><section id="block-views-comments-recent-block" class="block block-views odd first block-count-9 block-region-sidebar-first block-comments-recent-block" ><div class="block-inner clearfix"> <h2 class="block-title">Комменты</h2> <div class="block-content content"><div class="view view-comments-recent view-id-comments_recent view-display-id-block view-dom-id-953b117464e136306d56ccd62a9ffd8c"> <div class="view-content"> <div class="item-list"> <ul> <li class="views-row views-row-1 views-row-odd views-row-first"> <span class="views-field views-field-subject"> <span class="field-content"><a href="/comment/2013#comment-2013">Рецензия - полное г-но.</a></span> </span> <span class="views-field views-field-timestamp"> <span class="field-content"><em class="placeholder">2 дня 21 час</em> назад</span> </span></li> <li class="views-row views-row-2 views-row-even"> <span class="views-field views-field-subject"> <span class="field-content"><a href="/comment/2012#comment-2012">Вы правы, Некто! В житейском</a></span> </span> <span class="views-field views-field-timestamp"> <span class="field-content"><em class="placeholder">6 дней 11 часов</em> назад</span> </span></li> <li class="views-row views-row-3 views-row-odd"> <span class="views-field views-field-subject"> <span class="field-content"><a href="/comment/2011#comment-2011">дааа, с таким взглядом на</a></span> </span> <span class="views-field views-field-timestamp"> <span class="field-content"><em class="placeholder">1 неделя 2 дня</em> назад</span> </span></li> <li class="views-row views-row-4 views-row-even"> <span class="views-field views-field-subject"> <span class="field-content"><a href="/comment/2010#comment-2010">А что же Вы не написаоли про,</a></span> </span> <span class="views-field views-field-timestamp"> <span class="field-content"><em class="placeholder">1 неделя 5 дней</em> назад</span> </span></li> <li class="views-row views-row-5 views-row-odd views-row-last"> <span class="views-field views-field-subject"> <span class="field-content"><a href="/comment/2009#comment-2009">Крайне неприятная статья.</a></span> </span> <span class="views-field views-field-timestamp"> <span class="field-content"><em class="placeholder">1 неделя 5 дней</em> назад</span> </span></li> </ul></div> </div> <div class="more-link"> <a href="/comments/recent"> ещё </a> </div> <div class="view-footer"> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- newsmuz растяжка --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-3419110717134984" data-ad-slot="1733410552" data-ad-format="auto"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> </div></div> </div></section><div id="block-block-38" class="block block-block no-title even block-count-10 block-region-sidebar-first block-38" ><div class="block-inner clearfix"> <div class="block-content content"><noindex></noindex> <br> <!-- Yandex.RTB R-A-281875-1 --> 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class="views-field views-field-field-news-image-prev news-image-prev"> <a href="/news/2019/posle-tura-maks-barskih-uydet-iz-muzyki-43636"><img class="image-style-none" src="https://newsmuz.com/sites/default/files/_prev/i-sm/b/barskih_2.jpg" width="60" height="80" alt="" /></a> </td> <td class="views-field views-field-title news-list"> <a href="/news/2019/posle-tura-maks-barskih-uydet-iz-muzyki-43636">После тура Макс Барских уйдет из музыки</a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-field-news-image-prev news-image-prev"> <a href="/news/2019/kristina-agilera-upala-s-lestnicy-v-sankt-peterburge-43627"><img class="image-style-none" src="https://newsmuz.com/sites/default/files/_prev/world/a/aguilera.jpg" width="60" height="80" alt="" /></a> </td> <td class="views-field views-field-title news-list"> <a href="/news/2019/kristina-agilera-upala-s-lestnicy-v-sankt-peterburge-43627">Кристина Агилера упала с лестницы в Санкт-Петербурге</a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-field-news-image-prev news-image-prev"> <a href="/news/2019/iosifa-prigozhina-lishili-prav-na-rul-peresela-valeriya-43607"><img class="image-style-none" src="https://newsmuz.com/sites/default/files/_prev/i-sm/v/valeria_7.jpg" width="60" height="80" alt="" /></a> </td> <td class="views-field views-field-title news-list"> <a href="/news/2019/iosifa-prigozhina-lishili-prav-na-rul-peresela-valeriya-43607">Иосифа Пригожина лишили прав, на руль пересела Валерия</a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-field-news-image-prev news-image-prev"> <a href="/news/2019/v-chechne-vveli-predvaritelnuyu-cenzuru-dlya-muzykantov-43598"><img class="image-style-none" src="https://newsmuz.com/sites/default/files/default_images/svet_1.jpg" alt="" /></a> </td> <td class="views-field views-field-title news-list"> <a href="/news/2019/v-chechne-vveli-predvaritelnuyu-cenzuru-dlya-muzykantov-43598">В Чечне ввели предварительную цензуру для музыкантов</a> </td> </tr> <tr class="odd"> <td class="views-field views-field-field-news-image-prev news-image-prev"> <a href="/news/2019/bari-alibasov-ne-proshel-proverku-na-poligrafe-43573"><img class="image-style-none" src="https://newsmuz.com/sites/default/files/_prev/i-sm/a/alibasov_1.jpg" width="60" height="80" alt="" /></a> </td> <td class="views-field views-field-title news-list"> <a href="/news/2019/bari-alibasov-ne-proshel-proverku-na-poligrafe-43573">Бари Алибасов не прошел проверку на полиграфе</a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-field-news-image-prev news-image-prev"> <a href="/news/2019/semya-nachalovoy-prigrozila-sudom-turisticheskim-panihidam-na-mogile-43531"><img class="image-style-none" src="https://newsmuz.com/sites/default/files/_prev/i-sm/n/nachalova_2.jpg" width="60" height="80" alt="" /></a> </td> <td class="views-field views-field-title news-list"> <a href="/news/2019/semya-nachalovoy-prigrozila-sudom-turisticheskim-panihidam-na-mogile-43531">Семья Началовой пригрозила судом «туристическим панихидам» на могиле</a> </td> </tr> <tr class="odd views-row-last"> <td class="views-field views-field-field-news-image-prev news-image-prev"> <a href="/news/2019/espch-rassmotrit-zhalobu-dide-maruani-na-moskovskuyu-policiyu-43519"><img class="image-style-none" src="https://newsmuz.com/sites/default/files/default_images/svet_1.jpg" alt="" /></a> </td> <td class="views-field views-field-title news-list"> <a href="/news/2019/espch-rassmotrit-zhalobu-dide-maruani-na-moskovskuyu-policiyu-43519">ЕСПЧ рассмотрит жалобу Дидье Маруани на московскую полицию</a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="view-footer"> <noindex><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- newsmuz растяжка --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-3419110717134984" data-ad-slot="1733410552" 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Goodboys - Piece Of Your Heart <font color="green">↑ 3</font> <br>③ Артур Пирожков - Зацепила <font color="black">=</font> <br>④ Maruv - Siren Song <font color="red">↓ 2</font> <br>⑤ Ленинград - Кабриолет <font color="green">↑ 4</font> <br>⑥ Mabel - Don’t Call Me Up <font color="green">↑ 5</font> <br>⑦ Calvin Harris & Rag`n`Bone Man - Giant <font color="green">↑ 1</font> <br>⑧ Denis First & Reznikov & Bright Sparks - Shameless <font color="red">↓ 1</font> <br>⑨ Drenchill feat. Indiiana - Freed From Desire <font color="green">↑ 25</font> <br>⑩ Artik & Asti feat. Artem Kacher - Грустный дэнс <font color="black">=</font> <p style="text-align:right"><i>© <A onclick="window.open('https://tophit.ru')" href="#">TopHit.ru</a></i></p></div> </div></section><section id="block-block-37" class="block block-block odd last block-count-13 block-region-sidebar-first block-37" ><div class="block-inner clearfix"> <h2 class="block-title">Билеты</h2> <div class="block-content content"><iframe src="https://msk.kassir.ru/frame/entry/index?type=S&id=49&key=aff0c2c6-d371-aa92-86b9-ec7e4964b63d" style="width: 100%; height: 700px; border: none;">