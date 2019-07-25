После тура Макс Барских уйдет из музыки

Как сообщает «Муз-ТВ», артист устал от напряженной гастрольной жизни и хочет больше времени проводить со своими близкими, а также наладить личную жизнь, на которую из-за плотного гастрольного графика у него совершенно нет времени.
— Мне хочется уделить немножко времени себе, своей личной жизни, потому что она хромает. Я посвящаю себя на 100% людям и возвращаюсь домой, где меня никто не ждет, — заявил певец.
Перед тем, как окончательно уйти со сцены, Барских отправится в масштабный мировой тур "Неземная", в рамках которого выступит в Австралии, Дании, Канаде, США, Чехии и других странах.