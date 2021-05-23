X Русская Музыкальная Премия назвала Барских, Артик и Асти лучшими

Традиционно Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV стартовала со звёздной дорожки фирменного цвета телеканала – маджента. По ней прошли самые популярные и востребованные исполнители, артисты театра и кино, дизайнеры, спортсмены. Гостями Премии телеканала RU.TV стали: Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Кристина Орбакайте, Ёлка, Валерия, A’Studio, Елена Север, ВладиМир, Burito, ЮрКисс, Виктория Дайнеко, Маша Вебер, Uma2rmaH, Александр Рогов, Хабиб, Дуся, Звонкий, Митя Фомин, Мари Краймбрери, Юлия Савичева, Даня Милохин, ST, Слава, Гоша Куценко, «New Самоцветы», победитель конкурса «Врачи поют» Валерий Вечорко и другие известные персоны.

За настроение на сцене в этот вечер отвечали: Елена Север и Алексей Чумаков, Регина Тодоренко и Тимур Родригез. Они обменивались шутками, по-доброму подкалывали артистов и держали атмосферу напряжения до самой последней ноты. В зале общался с номинантами Премии телеканала RU.TV пластичный и обаятельный Дмитрий Красилов. Еще один неожиданный ход сценаристов: артисты, представляющие номинантов. Ими стали актеры дубляжа, чьи голоса знают все киноманы: Карен Арутюнов, Аниса Муртаева, Дарья Блохина, Альберт Ибрагимов. Но, конечно же, главной интригой вечера стало оглашение лауреатов.

Лауреаты X юбилейной Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV:

Номинация «Лучший старт»

NILETTO («Любимка»)

Номинация «Лучший дуэт»

МИША МАРВИН&ХАННА – «Французский поцелуй»

Номинация «Лучшая группа»

ARTIK&ASTI

Номинация «Лучшая песня»

ARTIK&ASTI – «Девочка танцуй»

Номинация «Лучший видеоклип»

МАКС БАРСКИХ – «Лей, не жалей»



Макс Барских

Номинация «Лучший певец»

ДИМА БИЛАН

Номинация «Лучшая певица»

ZIVERT

Номинация «Лучший хип-хоп проект»

МОТ

Номинация «Звезда танцпола»

FILATOV&KARAS – «Чилить»

Номинация «Лучший кавер»

T-KILLAH feat. MARIA KAKDELA – «Люби меня люби»

Номинация «Музыкальный блогер»

DAVA

Номинация «Социально значимый клип»

A’STUDIO «Остров»

Номинация «Кино и Музыка»

ЕЛЕНА СЕВЕР И АЛЕКСАНДР МАРШАЛ «Между нами война»

Номинация «ФАН или ПРОФАН»

ОЛЬГА БУЗОВА

Номинация «За вклад в развитие отечественного шоу-бизнеса»

ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ

Номинация «Одна классная номинация» (спецприз за совместный проект с социальной сетью «Одноклассники»)

АРТУР ПИРОЖКОВ «Зацепила»

Номинация «Анимационный клип»

НИКОЛАЙ БАСКОВ «Зараза»

Специальная номинация от партнёра JAC MOTORS

РОМАН АРХИПОВ, МАРИЯ СЕМЁНОВА, ГЕОРГИЙ ВОЛЕВ

Между оглашением номинаций, пока победители получали заслуженные поздравления, а будущие номинанты волновались, на сцене «Крокус Сити Холла» звучали самые яркие хиты современности.

Грандиозные декорации украсили сцену. Огромная латинская цифра X, вращающаяся вокруг своей оси, оказалась в центре шоу. Zivert и Макс Барских в прямом смысле слова летали на сцене благодаря большой электронной установке, а долгожданные звёздами самовары на сцену выносил светящийся робот.

В честь десятилетия Премии телеканала RU.TV многие артисты подготовили мегамиксы из нескольких песен. Сергей Лазарев исполнил «Лови», «Я не боюсь» и «Я не могу молчать», а Artik&Asti - «Девочка, танцуй!», «Все мимо», «Истеричка». В восторг зрителей привёл неожиданный номер: Дима Билан вышел на сцену вместе с группой «Земляне».

Создатели юбилейной Премии телеканала RU.TV сделали ставку на живое шоу, живые эмоции, живой звук. Увидеть шоу в прямом эфире смогли миллионы зрителей телеканала RU.TV, сайта www.ru.tv, официальной страницы телеканала в сети «Одноклассники» и других соцсетях, а также на страницах сайтов-партнёров.