RU.TV удалил Тимати из клипа Киркорова

Телезрители с удивлением заметили, что теперь в ролике не разглядеть лица Тимати, появляющегося в одном из эпизодов клипа. Лицо и силуэт рэпера полностью заретушировано компьютерными эффектами, пишет Super.

Причиной такого решения руководства источники на канале называют пребывание главы BlackStar в некоем «черном списке» RU.TV. Говорят, Тимати угодил туда после того, как не сложился его творческий дуэт с певцом ЮрКиссом, семье которого принадлежит холдинг, в чей состав входит телеканал.