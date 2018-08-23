RU.TV удалил Тимати из клипа Киркорова

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Неожиданной цензуре в эфире телеканала RU.TV подвергся набравший более 40 миллионов просмотров в YouTube клип Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий».

Телезрители с удивлением заметили, что теперь в ролике не разглядеть лица Тимати, появляющегося в одном из эпизодов клипа. Лицо и силуэт рэпера полностью заретушировано компьютерными эффектами, пишет Super.

Причиной такого решения руководства источники на канале называют пребывание главы BlackStar в некоем «черном списке» RU.TV. Говорят, Тимати угодил туда после того, как не сложился его творческий дуэт с певцом ЮрКиссом, семье которого принадлежит холдинг, в чей состав входит телеканал.

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