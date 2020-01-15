Тимати и Пашу вышли из убыточного Black Star Fitness в Москва-Сити

Соответствующие материалы имеются в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), ранее Т.Юнусов владел в ООО «Меркурий Фитнес» долей в 10,5%, а генеральный директор и соучредитель лейбла Black Star Павел Курьянов (Пашу) владел долей в 17,5%. Доля в 72% принадлежала Арману Ептышеву. С 13 января 2020 г. 100% доля в компании принадлежит А.Ептышеву. Т.Юнусов и П.Курьянов вышли из состава ее владельцев.



Тимати

По данным сайта Арбитражного суда Москвы, 9 января 2020 г. Арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу компании «Меркурий Фитнес» на решение суда отказать ей в иске на 10 млн руб. к генподрядчику работ по созданию фитнес-клуба - компании «Профстрой». По данным базы СПАРК, чистый убыток ООО «Меркурий Фитнес» за 2018 г. составил 25 млн руб.

Получить оперативный комментарий Тимати о причинах выхода из состава собственников компании Агентству «Москва» не удалось.

Фитнес-клуб «Меркурий Фитнес» открылся в башне «Меркурий» ММДЦ «Москва-Сити» 3 декабря 2019 г. На сайте клуба указано, что он занимает пространство с 10 зонами для разных видов тренинга, а также спортивным бассейном, VIP-раздевалками и собственным баром с авторской кухней. Также на сайте клуба отмечается, что учредителями проекта являются Александр Орлов, Пашу, Вальтер и Тимати.