Сергей Безруков снялся в клипе Тимати, Крида и Джигана

В коллаборации трех бывших участников лейбла Black Star «Rolls Royce» наиболее интересным оказался клип. Полностью лишенный смысла и логики текст песни необходимо было экранизировать сюжетом, и это стало самой трудной задачей для режиссера Заура Засеева и Hoodyakov Production. Решением стала криминальная интрига - трое гангстеров, в роли которых забавно смотрятся тщедушные Егор Крид и Тимати, решили ограбить нарколабораторию, в которую превратили фаст-фуд одной известной сети.

Для соответствия тексту песни сюжет клипа тоже оказался скомканным и невнятным, зато обрывается он эффектным камео Сергея Безрукова из своей роли Саши Белого в сериале «Бригада». И это, пожалуй, самый любопытный фрагмент невнятного клипа. Как гламурные «гангстеры» узнали о наркотиках, куда поехали потом и почему их убивают в конце и даже не забирают деньги, - режиссеру объяснить не удалось.



Тимати, Егор Крид и Джиган

«Как насчёт полного метра? Снять?))»? - иронически спросил Тимати в соцсетях.