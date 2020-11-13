Тимати выпустил «лучший в своей карьере» альбом «Транзит»

37-летний Тимур Юнусов и бывшая вице-мисс Россия, инстаграмщица и, как многие полагают, эскортница Анастасия Решетова начали встречаться в 2014 году. В июне 2019 года стало известно о беременности Решетовой. В октябре 2019 они поженились, согласно сообщениям Решетовой (Тимати этот факт не подтверждал), в том же месяце у них родился сын, которого назвали Ратмиром.



