Тимати выпустил «лучший в своей карьере» альбом «Транзит»

Альбом выглядит полноценным релизом - 18 треков, среди которых фиты с Моргенштерном, Джиганом, Даней Милохиным, Егором Кридом, Ханзой, Oweek, ST, Павлом Мурашовым и Guf'ом. Часть треков уже хороша известна - «Звездопад», Rolls-Royce, El Problema, Хавчик. Фит с Гуфом "Что я возьму с собой" появился впервые.
«Мой седьмой студийный альбом и первый за пятнадцать лет независимый релиз. Последние три месяца, клипы, премьеры и первые строчки во всех музчартах отчетливо обосновали постулат: «Тимати стал делать лучше»! Пришло время альбома, и в этот раз его послушают даже те, кто вообще никогда не слушал Тимати», - заявляет Тимати.
Релиз вышел на лейбле TIMATI.
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