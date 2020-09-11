Тимати расстался с моделью

37-летний Тимур Юнусов и бывшая вице-мисс Россия, инстаграмщица и, как многие полагают, эскортница Анастасия Решетова начали встречаться в 2014 году. В июне 2019 года стало известно о беременности Решетовой. В октябре 2019 они поженились, согласно сообщениям Решетовой (Тимати этот факт не подтверждал), в том же месяце у них родился сын, которого назвали Ратмиром.

«Как бы это не было печально для вас и наших близких... Этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Это были прекрасные 6 лет с момента нашей встречи и до этого лета. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнёрами. Между нами было многое и это было прекрасно!! Эти отношения были очень многогранны, наполнены и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного и все имеет свойство заканчиваться. Я изменилась и мои взгляды на жизнь тоже. Во избежание грязных сплетен, говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди и про «бумеранг» можете тоже забыть. Так как было тогда и сейчас знаем только мы и объясняться подробнее не вижу смысла. Я не знаю что будет дальше, но на данный момент хочется всю свою энергию направить в иное русло. Я верю что удастся превратить наши отношения в идеальный родительский тандем ради Ратмирчика. Спасибо тебе за то, что ты сделал для меня, за твою Любовь и бесконечную поддержку. За то, что вырастил из дурной 18 -летней малышки меня такую какая я сейчас. Прости меня за все былое. Я обещаю тебе воспитать нашего сына в любви к своему Отцу».



Тимати и Волконская

Этот пост Решетовой в лучших традициях кавказских жен и любовниц Тимати поддержал лайком с сердечком.

А мама рэпера Тимати спустя полчаса после поста Анастасии Решетовой о расставании с ним выложила на своей страничке в Instagram ролик с внучкой Алисой. Это дочь исполнителя от отношений с другой моделью - Аленой Шишковой.

Отметим, что Алена Шишкова о расставании с Тимати написала только в 2015.

Дочери Алисе на момент расставания Тимати с родившей моделью исполнился год и три месяца, сыну Тимати от другой модели Ратмиру сейчас нет еще и года.