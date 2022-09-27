Тимати готов на фронт. Но пока не идет

Как оказалось, он всего лишь ездил на свадьбу к другу, но пользователи сети все равно активно отправляют его на фронт. Надо же подкреплять свои слова делом. Под его последним постом в запрещенной соцсети накопилось множество таких комментариев. Отмалчиваться Тимати не стал и заявил о своей готовности встать на защиту страны, вот только не сразу, ведь повестку он не получал.





Повестку пока не получал, но это совсем не говорит о том что ее не будет. У меня нет паники и разговоры о «перекрытии неба» и «военном положении» не вводят меня в состояние ступора. Я принял для себя эту ситуацию и с ней живу. Пока есть время, буду заниматься и развивать все возможные проекты внутри страны, поднимая ее ВВП. Текущей операционной деятельности много, спрос на хороший Российский продукт будет только расти. Будем работать.

В отношении мобилизации, получаю множество комментариев о том что меня мечтают увидеть в окопах, раз я такой патриот, то должен доказать примером. Я частично сам согласен с рядом этих комментариев, долг Родине отдать придётся рано или поздно всем кто столько лет жил, развивался и получал здесь.

Ещё раз: Если будет нужна моя учетная специальность, то готов».