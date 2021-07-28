Моргенштерн и Бузова возглавили десятку рейтинга селебрити от Forbes

Место в рейтинге обеспечивают два фактора: доходы звезд за год и их популярность, которая зависит от упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в «Яндексе» и Google и количества подписчиков в Instagram и YouTube.



ТЕКСТ

Первую строчку рейтинга занял боец Хабиб Нурмагомедов с $ 12 млн. На втором месте - артист Алишер Моргенштерн (Morgenshtern) с $ 7.4 млн. На третьем - Ольга Бузова с $ 3.3 млн.

Четвертое место у Тимати с $ 10.4 млн, пятое - Сергей Шнуров с $ 11 млн. Кроме того, из артистов на 8 месте оказался Баста (Василий Вакуленко) с $ 5.3 млн, а на десятом - Полина Гагарина с $ 6 млн.

Forbes подсчитал общий объем гонорарных выплат, которые производились в адрес того или иного музыканта, артиста, спортсмена, телеведущего, блогера, модели с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021 года. Распределение доходов между самой звездой и продюсерами и агентами не учитывали. Принимали во внимание только доходы, полученные артистом (спортсменом, музыкантом и т. д.) за счет эксплуатации своего таланта. Приведенные в рейтинге цифры — экспертная оценка, основанная на анализе данных, предоставленных самими участниками списка и независимыми аналитиками, а также сведений о гастрольном графике артистов, призовом фонде турниров, рекламных контрактах и т. д.

Отдельно считались баллы по пяти категориям. Для подсчета упоминаний в СМИ воспользовались услугами системы медиаанализа СКАН, созданной в «Интерфаксе». Для анализа было выбрано около 10 000 федеральных СМИ, включая газеты и журналы, интернет-СМИ, информационные программы ТВ и радио. Компания Brand Analytics проанализировала для нас более 28 млрд сообщений, опубликованных пользователями в русскоязычных соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, а также на форумах, блог-платформах, сайтах-отзовиках, геосервисах, видеохостингах, UGC-площадках, в публичных каналах и чатах Telegram, в пользовательских комментариях к публикациям в СМИ. Специалисты «Яндекса» посчитали число запросов информации об участниках рейтинга в России, а Google — по всему миру. Также учли количество подписчиков на селебрити в Instagram и YouTube.