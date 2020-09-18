Morgenshtern и Тимати нашли проблему: Феррари или Ламборгини?

Клип снят режиссерами Павлом Худяковым и Зауром Засеевым, и он напичкан рекламой. Morgenshtern и Тимати уже в самом клипе сообщили, что только на интеграции заработали 50 миллионов рублей. В клипе, снятом в Сочи, вместе с Алишером и Тимуром появляются Slava Marlow и Чипинкос.

Получился чуть заторможенный рефлексирующий трек практически без хуков (битмейкер Slava Marlow), но с депрессивной скрипкой. Герои песни мучаются проблемой - выбрать ли им Феррари или Ламборгини, маются ничегонеделанием у бассейна с полуобнаженными моделями в качестве вещей, идут в казино и в конце концов выбирают как средство передвижения вертолет (на съемки с вертолета денег уже не хватило).



ТЕКСТ

«Сочнейший клип от легенд двух поколений», - скромно выразился Моргенштерн.

«Я подписал контракт!! Morgenshtern, а я буду знаменитым?», - робко спросил Тимати.

Всего за несколько часов клип набрал более 2,5 млн просмотров.