Тимати выложил пространный пост о преследованиях, и о своем отношении к войне России с Украиной. Приводим его целиком без купюр.



Тимати

«Меня проклинают, желают смерти мне лично, моей семье, родным и близким. Из обращений о помощи и дискуссий о происходящей ситуации в достаточно тактичной форме высказываний за неделю, все это превратилось в угрозы и бесконечный поток ненависти, хотя я не являюсь профессиональным политиком или государственным деятелем.

В отличие от многих наших «селебов», не имеющих своей позиции, в панике ищущих какую бы формулировку повыгоднее подобрать, чтобы своей жопой усидеть на всех стульях, у меня она есть, была и будет четкой в отношении своей Страны.

Я был, есть и буду гражданином России.

Я родился и прожил всю жизнь в ЦАО г. Москва. Я всем сердцем люблю свою страну и любить ее не перестану ни при каких условиях. Я никогда не стеснялся и никогда не буду стесняться того что я гражданин России, хоть по национальности я далеко не Славянин. Я и есть носитель и часть культурного кода своей страны, и даже если весь мир от меня отвернётся, им быть не перестану!!!

Теперь в отношении Украины:

Я абсолютно понимаю, почему вы мне все это пишете, и что на самом деле происходит внутри вашей страны. Не хочу углубляться в десятки исторических фактов, которые привели к тому, что сейчас происходит - это просто бесполезно. Но те, кто действительно разбираются в новейшей истории и геополитике, четко понимают, чьё это мощнейшее лобби и кто это все это финансировал.

Сейчас ситуация кажется неисправимой.

Сейчас это вынужденная мера, принятая руководством Страны в ответ на ряд действий, принятых годами ранее вашими руководствами.

Сейчас я ни в коем случае не оправдываю военные действия, т.к. ни у одной войны не может быть оправданий и ни одна жизнь невинного человека этого не стоит.

Я до сих пор не могу поверить, что у тех, кто хотел это спровоцировать, все-таки получилось. Все это закончится, но никто ничего не забудет, кто-то очень долго, кто-то навсегда.

Я очень любил и люблю Украину и людей там. Мне очень жаль, что нас вот так столкнули и мы не смогли найти компромисс…

Я никогда не испытывал к вам ненависти и никогда ее испытывать, уверен, не буду. Мы безусловно вообще в разных условиях смотрим на вещи сейчас, по этому понимания я в вас не найду, и вы моего наверное не ищите тоже.

Кто в чем правильно сейчас себя проявил и как поступил, рассудит только история.

Мне искренне очень жаль, что все это происходит и именно так.

Сегодня каждый из нас представляет свою страну и ее сторону, давайте всё-таки пробовать приходить к компромиссу, он всем необходим и касается двух сторон одинаково. Не надо слать нахрен наш корабль, это лишь приведёт к тому что мы начнём слать туда же ваш!!! И решения вовсе не будет.

Чем раньше мы поймём, кому на самом деле все это выгодно и кто нас столкнул лбами, тем раньше мы все это прекратим».

Свой пост Тимати снабдил изображением черного квадрата.