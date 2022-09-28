Певцов и танцоров могут мобилизовать на военную службу

«Если данные должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ и у них нет оснований для отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы», - ответил портал.

Пока ни одна театральная или концертная организации не объявляли о том, что получили бронь на своих сотрудников.



Тимати





Отдельные артисты, такие как Тимати и Лера Кудрявцева, заявили о готовности идти служить при необходимости.

В свою очередь, радиостанция «Русское Радио» объявила о формировании агитбригад из таких артистов «Русского Радио», как: группа «Земляне», группа «Русские», группа «Санкт-Петербург», ЮрКисс, ВладиМир, Елена Север, Маша Вебер, Григорий Лепс, IVAN, Роман Архипов, Николай Басков, Полина Гагарина, Олег Газманов, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Александр Маршал, Анна Семенович, Слава и многих другие.

«По стопам своих отцов, поддерживавших наших воинов в составе фронтовых бригад во время Великой Отечественной Войны, мы создаём своего рода агитбригады из артистов «Русского Радио»... Даже те, кто имеет отсрочку от мобилизационных мероприятий, способны отдать свой голос армии в прямом и переносном смысле, внести существенный вклад в формирование патриотического духа в обществе, и в первую очередь оказать моральную поддержку тем, кто защищает Россию с оружием в руках... Агитбригады «Русского Радио» выступят перед военнослужащими по всей тысячекилометровой границе новых территорий, вошедших в состав Российской Федерации. На артистах лежит огромная ответственность – они становятся образцом для россиян, главная миссия творческих агитбригад – поддержать тех, кто сейчас особенно нуждается в этом и своим примером показать, как важно быть сегодня со своей страной и со своим народом», - говорится в заявлении радиостанции.