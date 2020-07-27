Тимати ушел из Black Star. Но не совсем

Опубликовано пользователем

Тимати (Тимур Юнусов) заявил, что покидает музыкальный лейбл Black Star.

Свой уход музыкант назвал "взвешенным решением партнеров, которые провели вместе 20 лет".

Тимати
Тимати

— Это взвешенное решение партнеров, которые провели вместе больше 20 лет, перевернули музыкальный рынок в стране и построили единственный успешный «зонтичный» бренд, который основывался на музыке, но стал известен и популярен далеко за ее пределами, открыв дорогу сотням молодых имен! — написал он.

- Артист Тимати с сегодняшнего дня является независимым агентом с полным каталогом и товарными знаками. Я не отвечаю и не занимаюсь больше ни одним артистом компании, и не имею отношения к ее дальнейшей деятельности, — написал он в Instagram.

По словам Тимати, он до сих пор не может поверить, как разросся его бизнес, который создавался без денежных вливаний состоятельных родителей. Тем не менее он отметил, что, превратившись в «группу компания», Black Star потерял свой камерный шарм.

— Мы сфокусировались на оборотах, статистиках и прочей бюрократии, без которой на самом-то деле невозможна ни одна крупная компания. Ребята хотят быть Google, Virgin, Amazon в своем деле, а мне скорее ближе концепция Илона Маска, если вы понимаете, о чем я, — заявил исполнитель.

Теперь Тимати ищет новые цели в жизни.

— Жизнь непредсказуема и никто не знает, сколько у нас времени, поэтому хочется успеть больше! Уже потратив 15 активных лет на создание одной империи, я точно вижу, чего хочу дальше сам, — заключил он.

При этом Тимати уточнил, что сохранит долю в некоторых проектах Black Star, - сети бургерных, картингов и автомоек. А компании барбершопов, салонов красоты и фитнеса переходят к нему. Остальные проекты Black Star больше не имеют к нему отношения.

Он также поблагодарил своих партнеров и анонсировал выход сольного альбома в сентябре.

Ранее стало известно, что у компании Black Star появился новый владелец - 14-летний сын Президента Чечни Рамзана Кадырова, а Пашу (Павел Курьянов) и Тимати стали номинальными звездными руководителями. Это было вызвано тем, что всю деятельность компании финансировал сам Рамзан Кадыров, и он был недоволен ее убыточностью.

Отметим, что у Тимати еще остается недавно открытый на пару с его братом бизнес по куриному фастфуду.

Быстрый поиск: 