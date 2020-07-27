Тимати ушел из Black Star. Но не совсем

Свой уход музыкант назвал "взвешенным решением партнеров, которые провели вместе 20 лет".



Тимати

— Это взвешенное решение партнеров, которые провели вместе больше 20 лет, перевернули музыкальный рынок в стране и построили единственный успешный «зонтичный» бренд, который основывался на музыке, но стал известен и популярен далеко за ее пределами, открыв дорогу сотням молодых имен! — написал он.

- Артист Тимати с сегодняшнего дня является независимым агентом с полным каталогом и товарными знаками. Я не отвечаю и не занимаюсь больше ни одним артистом компании, и не имею отношения к ее дальнейшей деятельности, — написал он в Instagram.

По словам Тимати, он до сих пор не может поверить, как разросся его бизнес, который создавался без денежных вливаний состоятельных родителей. Тем не менее он отметил, что, превратившись в «группу компания», Black Star потерял свой камерный шарм.

— Мы сфокусировались на оборотах, статистиках и прочей бюрократии, без которой на самом-то деле невозможна ни одна крупная компания. Ребята хотят быть Google, Virgin, Amazon в своем деле, а мне скорее ближе концепция Илона Маска, если вы понимаете, о чем я, — заявил исполнитель.

Теперь Тимати ищет новые цели в жизни.

— Жизнь непредсказуема и никто не знает, сколько у нас времени, поэтому хочется успеть больше! Уже потратив 15 активных лет на создание одной империи, я точно вижу, чего хочу дальше сам, — заключил он.

При этом Тимати уточнил, что сохранит долю в некоторых проектах Black Star, - сети бургерных, картингов и автомоек. А компании барбершопов, салонов красоты и фитнеса переходят к нему. Остальные проекты Black Star больше не имеют к нему отношения.

Он также поблагодарил своих партнеров и анонсировал выход сольного альбома в сентябре.

Ранее стало известно, что у компании Black Star появился новый владелец - 14-летний сын Президента Чечни Рамзана Кадырова, а Пашу (Павел Курьянов) и Тимати стали номинальными звездными руководителями. Это было вызвано тем, что всю деятельность компании финансировал сам Рамзан Кадыров, и он был недоволен ее убыточностью.

Отметим, что у Тимати еще остается недавно открытый на пару с его братом бизнес по куриному фастфуду.