Тимати и Егор Крид закрыли свой ресторан

Точка общепита базировалась на Новом Арбате — неподалеку от ресторана азиатской кухни от Тимати.



Тимати, Егор Крид и Антон Пинский

Ресторан специализировался на итальянской кухне и открылся совсем недавно — 9 апреля 2023 года. Известно, что представители модного дома были недовольны решением артистов использовать их товарный знак. Команда за день до открытия просто перевернула вывеску и получила название «Ифак Исук».

Затем в ТикТоке разлетелись отзывы посетителей, которые жаловались на отравления после десерта «Роза холостяка», в который официанты сыпали лепестки настоящего цветка вместо пищевого аналога.

Однако точная причина закрытия ресторана пока неизвестна.