Джиган «На чиле» спел со сборной рэперов и Кридом

В коллаборации трех бывших участников лейбла Black Star «Rolls Royce» наиболее интересным оказался клип. Полностью лишенный смысла и логики текст песни необходимо было экранизировать сюжетом, и это стало самой трудной задачей для режиссера Заура Засеева и Hoodyakov Production. Решением стала криминальная интрига - трое гангстеров, в роли которых забавно смотрятся тщедушные Егор Крид и Тимати, решили ограбить нарколабораторию, в которую превратили фаст-фуд одной известной сети. Для...

В коллаборации трех бывших участников лейбла Black Star «Rolls Royce» наиболее интересным оказался клип. Полностью лишенный смысла и логики текст песни необходимо было экранизировать сюжетом, и это стало самой трудной задачей для режиссера Заура Засеева и Hoodyakov Production. Решением стала криминальная интрига - трое гангстеров, в роли которых забавно смотрятся тщедушные Егор Крид и Тимати, решили ограбить нарколабораторию, в которую превратили фаст-фуд одной известной сети. Для...

У поп-группы “Artik&Asti” и рэпера Джигана вышел совместный клип на трек “Таких не бывает” (смотреть видео).