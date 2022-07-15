Тимати станет совладельцем бывшей сети Starbucks

Антон Пинский сообщил об этом изданию «Форбс». Бизнесмен не раскрыл условия сделки. Ресторатор объяснил, что обратился к прежним владельцам сети кофеен с предложением о сделке еще в марте 2022 года.



Тимати

«Судя по тому, что сейчас закрываем сделку, то сделали самое правильное предложение», — отметил Антон Пинский.







Поскольку бренд Starbucks ушел из России в мае этого года, сеть кофеен могут переименовать в VKCoffee. Прав на использование бренда Starbucks у новых владельцев нет.

«Новый Starbucks может называться VKCoffee после ребрендинга. Это один из вариантов на обсуждении», — источники «Известий» на рынке коммерческой недвижимости.

У Тимати уже есть своя сеть ресторанов Black Star Burger. На сегодняшний день ее точки функционируют в Киргизии, Москве и Санкт-Петербурге, Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске и еще нескольких десятков городов. В декабре 2021 года рэпер вместе с Антоном Пинским открыл в Москве еще и два рыбных ресторана Red Box.