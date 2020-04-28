Лепс и Тимати попробовали начать «С чистого листа»

В снятом Павлом Худяковым и Зауром Засеевым клипом артисты на спор решают попробовать начать свою жизнь «с чистого листа». И вот Тимати просыпается в недорогой съемной квартире и идет работать мойщиком машин...

Ни у Тимати, ни у Лепса в итоге так и не получается стать звездами, если бы они начали жизнь заново. Тимати моет машины, а Лепс поет «Натали» в захолустном ресторане.



Лепс и Тимати на премии «Золотой граммофон»

Женскую роль исполнила экс-возлюбленная Тимати Алекса – в реальной жизни они встречались во время участия в проекте «Фабрика звёзд-4».