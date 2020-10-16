Егор Крид спел за Тимати «Звездопад»

Режиссеры Заур Засеев и Павел Худяков спародировали популярный клип DJ Khaled и Дрейка, где в кадре пел и действовал Джастин Бибер. Вместо Тимати в кадре поет и действует Егор Крид, хотя иногда появляется и сам Тимати.

«Когда затащил клип своим отсутствием», - иронично прокомментировал Тимати.

«Когда затащил клип своим присутствием», - тут же ответил ему Егор Крид в соцсетях.

«Имя я тебе оставил, а вот голос теперь мой», - нашелся в ответ Тимати.



Егор Крид и Тимати в клипе

Любопытно, что для Тимати это весьма непривычный саунд - так он пел в самом начале своей карьеры, когда пытался читать и делать флоу. Так что в каком-то смысле это возвращение к истокам. В клипе также появляются в ролях самих себя Гуф, Моргенштерн, Джиган, ST и одинакового вида девушки «под копирку».

Клип заканчивается титрами с обещанием продолжения ролика.