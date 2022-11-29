Тимати регистрирует бренд для чистки дымоходов и стирки белья

Соответствующая документация имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».



ТЕКСТ

Согласно данным Роспатента, заявку подал Тимур Ильдарович Юнусов, зарегистрированный в Москве.

Товарный знак «Тимати» регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №3, 25, 37, 43 и 44, что позволяет изготавливать и продавать духи, массажные гели, жидкости для чистки стекол, дезодоранты для животных, краски для тела, блески для губ и блестки для ногтей, одежду, обувь и шапки.

Кроме того, под брендом можно будет оказывать услуги по чистке дымоходов, стирке белья, прокату экскаваторов, организовывать концерты и сеансы мануальной терапии.