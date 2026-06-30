The Strokes показали Going Shopping из будущего альбома

Продюсером альбома выступил Рик Рубин, это их первый полноформатный альбом за шесть лет.

Видео снял Йоханн Рашид, а главную роль исполнил Уолтон Гоггинс (Fallout, Белый лотос, Джанго освобожденный): он танцует и подпевает голосу Джулиана Касабланкаса, в то время как на экране мелькают политические титры — «Остерегайтесь бесконтрольной власти», «Рабочие бастуют! (Но, увы, этого не покажут в новостях)».



The Strokes

Визуальный язык видео отсылает к классическому видео Пола Саймона на песню «You Can Call Me Al» — тот же звёздный дуэт комика, та же ирония над форматом.

Это завуалированная отсылка к тяжелому положению работников складов Amazon. В клипе актер, одетый как курьер Amazon, доставляет посылку и возвращается с табличкой «Бастует». Касабланкас также носил футболку «Crime», пародирующую логотип Amazon Prime, в первые выходные после возвращения группы The Strokes на фестиваль Coachella в апреле.

«Никогда бы не осмелился включить что-то подобное в свой список желаний, — написал Гоггинс в соцсетях. - Я слушаю Reality Awaits с марта… Это чертовски особенная песня, ребята. Спасибо вам, парни… Джулс, Фаб, Альберт, Николай и Йоханн за это приглашение. Дни, которые я никогда не забуду! Новые друзья. Не могу дождаться встречи с вами в туре, джентльмены! Я буду петь изо всех сил, сидя на любом месте, которое смогу занять».