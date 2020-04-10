The Strokes прервала 7-летнее молчание

Продюсером пластинки выступил Рик Рубин. Несмотря на пандемию коронавируса, Strokes не стали откладывать выход альбома. Как сообщили Intermedia представители лейбла Sony Music, задержка коснется только релиза винилового издания — оно увидит свет 24 апреля 2020 года.

Первый сингл с альбома «At The Door» отличался синти-поп-звучанием, а второй «Bad Decisions» представлял из себя более традиционный для группы инди-рок. Третьим синглом стал «Brooklyn Bridge To Chorus». В тексте трека Джулиан Касабланкас ностальгирует по ушедшей эпохе музыки восьмидесятых.



The Strokes

Отмечается, что для записи композиции музыканты поменялись инструментами. Гитарные партии вместе с Альбертом Хэммондом-младшим записал басист Николай Фрайтюр, за ударные сел гитарист Ник Валенси, а бас-гитару взял в руки барабанщик Фабрицио Моретти — неизменным остался лишь вокал фронтмена.