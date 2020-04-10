The Strokes прервала 7-летнее молчание

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Группа Strokes выпустила альбом «The New Abnormal», который стал первой полноформатной работой коллектива за 7 лет (слушать альбом).

Продюсером пластинки выступил Рик Рубин. Несмотря на пандемию коронавируса, Strokes не стали откладывать выход альбома. Как сообщили Intermedia представители лейбла Sony Music, задержка коснется только релиза винилового издания — оно увидит свет 24 апреля 2020 года.

Первый сингл с альбома «At The Door» отличался синти-поп-звучанием, а второй «Bad Decisions» представлял из себя более традиционный для группы инди-рок. Третьим синглом стал «Brooklyn Bridge To Chorus». В тексте трека Джулиан Касабланкас ностальгирует по ушедшей эпохе музыки восьмидесятых.

The Strokes
The Strokes

Отмечается, что для записи композиции музыканты поменялись инструментами. Гитарные партии вместе с Альбертом Хэммондом-младшим записал басист Николай Фрайтюр, за ударные сел гитарист Ник Валенси, а бас-гитару взял в руки барабанщик Фабрицио Моретти — неизменным остался лишь вокал фронтмена.

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