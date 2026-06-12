Милен Фармер в «C’est à qui le tour» встречается с двойником из 1986 года

Режиссёром видео стала обладательница Золотой ветви Каннского фестиваля Жюлия Дюкурно («Титан», «Альфа»).

Действие разворачивается в мрачном туннеле и клубе, где переплетаются темы смерти, сопротивления и притягательной, чувственной энергии. В клипе Милен идет по подземному переходу, а вокруг неё начинают замертво падать люди, сраженные невидимыми пулями. Одна из них настигает и Фармер, но она продолжает свой путь, который приводит ее в ночной клуб. Пробравшись через толпы целующихся людей, певица оказывается в туалете, где видит нескольких своих двойников (самой яркой деталью стала встреча современной Милен с её же копией из культового клипа «Libertine» 1986 года), а в финале выступает на сцене, переживая странные трансформации своего тела.



Mylene Farmer

«C’est à qui le tour» войдет в новый альбом Милен Фармер, релиз которого состоится осенью.