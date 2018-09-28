Mylene Farmer выпустила «Désobéissance»

Désobéissance (с фр. — «Неповиновение») стал одиннадцатым альбом в дискографии певицы. Над альбомом помимо самой Милен работал французский диджей Федер и Паскаль Негрэ. Также после долгого перерыва певица возобновила сотрудничество с Лораном Бутонна, который стал режиссёром клипа для сингла «N’oublie pas».

Пластинка станет первым релизом Милен на лейбле Sony после ухода из Universal.

В поддержку альбома уже было выпущено три сингла: «Rolling Stone», «N’oublie pas» и «Sentimentale».

В 2019 году в поддержку альбома будет организовано мировое турне.