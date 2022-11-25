Милен Фармер выпустила первый за 4 года альбом «L’Emprise»

Автором текстов стала сама певица, а большую часть музыки написал Woodkid. Кроме Woodkid, в работе над материалом «L’Emprise» приняли участие Моби, британская трип-хоп-группа Archive, французский поп-рок-дуэт AaRON и Танги Дестабль, бывший участник французского электропоп-проекта Yelle.

В треклист «L’Emprise» вошло 14 композиций – 12 оригинальных песен, а также фортепианные версии «Rayon vert» и «Invisibles». В поддержку релиза было выпущено два сингла «A tout jamais» и «Rayon vert». «A tout jamais» занял десятое место во французском чарте и вошел в топ-20 хит-парада Бельгии.



Mylene Farmer

«L’Emprise» – третий альбом Милен Фармер, записанный без участия Лорана Бутонны, который был ее постоянным соавтором в течение 26 лет. Из-за этого некоторые фанаты певицы неоднозначно относятся к ее поздним работам, выпущенным после 2012 года. Новой пластинки это тоже коснулось. Кому-то материал показался слишком скучным, кому-то – вторичным и безликим. Но позитивных отзывов больше. Одни слушатели высоко оценили мрачную атмосферу релиза, другие – его эмоциональность и откровенность, третьи – красивые оркестровые аранжировки. Несколько поклонников признались, что сначала песни им не слишком понравились, но при повторном прослушивании поменяли свое мнение. А один поклонник даже посчитал «L’Emprise» лучшей работой певицы за 17 лет. В настоящий момент альбом «L’Emprise» возглавляет iTunes Франции и Швейцарии, а также входит в топ-10 чартов многих стран, включая Канаду, Германию и Испанию.