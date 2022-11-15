Милен Фармер летает на космическом корабле в «Rayon vert»

Режиссер клипа «Rayon vert» Франсуа Аннс, постоянно сотрудничающий с Фармер уже больше 30 лет, показал, как певица летает на космическом корабле вместе с вокалистом AaRON Симоном Бюре. Клипмейкер ранее снимал для певицы клипы «Innamoramento», «Rêver», «La poupée qui fait non» и многие другие.

Трек «Rayon vert» войдет в новый альбом певицы «L’Emprise», релиз которого состоится 25 ноября. Это второй сингл с пластинки – ранее Милен Фармер выпустила композицию «À tout jamais», написанную в соавторстве с Woodkid.



Mylene Farmer

Кроме Woodkid и AaRON, к материалу приложили руку Моби, британская трип-хоп-группа Archive и Танги Дэстабль, бывший участник французского электропоп-проекта Yelle. С Моби и Archive Фармер уже работала – они выступили соавторами песен с ее восьмого альбома «Bleu noir» (2010).

«L’Emprise» станет первой студийной работой Милен Фармер за четыре года, ее последняя на сегодня пластинка «Désobéissance» выходила в сентябре 2018-го. Всего на новом альбоме будет 14 треков: 12 оригинальных композиций, а также альтернативные фортепианные версии песен «Rayon vert» и «Invisibles».