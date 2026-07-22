Шер придется заплатить миллион долларов из-за споров с вдовой ее бывшего мужа

Певица, известная по хиту "Believe", подала заявление о возмещении судебных издержек после судебной тяжбы с вдовой своего бывшего мужа, Мэри Боно.

80-летняя Шер потратила 1 023 605 долларов США (764 810,01 фунтов стерлингов) на высококвалифицированную юридическую помощь в борьбе с Мэри, вдовой бывшего мужа Шер, Сонни Боно, после того, как Мэри прекратила выплачивать Шер авторские отчисления.



Cher и Sonny

В соответствии с условиями развода певицы с Сонни в 1978 году, Шер ранее имела право на постоянную 50-процентную долю от любых доходов от публикации песен, написанных до их расставания, включая их мегахит «I Got You Babe».

Мэри прекратила получать роялти в равных долях (50/50) в 2021 году, спустя 23 года после смерти Сонни в результате несчастного случая на лыжах в 1998 году, заявив, что у нее было «право на расторжение контракта».

Однако в декабре 2025 года судья постановил, что Шер должна продолжать получать выплаты, после чего Шер попыталась вернуть деньги, которые она потратила на судебную тяжбу с Мэри.

Она утверждала, что Мэри неоправданно затягивала разбирательство, неоднократно и легкомысленно выдвигая новые «необоснованные» аргументы.

На этой неделе судья Джон А. Кронштадт заявил, что Шер не может потребовать возмещения своих судебных издержек, поскольку они были понесены в связи с договорным спором, а не с вопросом об авторских правах.

«Было установлено, что данное дело подпадает под действие договорного права Калифорнии, — написал судья. - В свете вышеизложенного, поскольку (Закон об авторском праве) не применяется к рассматриваемому вопросу, ходатайство истца отклоняется».