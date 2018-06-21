Вегетарианка Cher съела говяжий язык из-за Трампа

«Можно ли ему сделать хоть какой-нибудь комплимент? Нет в нем ничего хорошего», — сказала Шер, взяла со стола с неаппетитными продуктами большой говяжий язык и откусила кусок.



Шер

На днях Шер раскритиковала Трампа за политику разлучения нелегальных мигрантов с детьми и пообещала, что может приютить несовершеннолетних у себя дома, пишет Газета.ru.

В традиционной для шоу Кордена игре знаменитостей просят сказать что-нибудь откровенное либо съесть со стола что-нибудь мерзкое — так, модель Кендалл Дженнер выпила птичью слюну, когда не захотела отвечать, кто из подруг Тейлор Свифт ей нравится меньше всего.