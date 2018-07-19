Cher записала альбом каверов на песни ABBA

Идея записи такого альбома пришла к Шер после съемок во второй части мюзикла Mamma Mia. Певица сыграла роль матери героини Мэрил Стрип.

«После того, как я исполнила трек Fernando в фильме, я подумала, что было бы очень интересно сделать пластинку песен ABBA, поэтому я так и сделала. Это совсем не то, что вы можете себе представить, думая об ABBA. Я сделала это по-другому», — рассказывает артистка в интервью Today Show.

Дата выхода альбома Шер пока не сообщается.

Фильм выходит в прокат 16 августа 2018 года. Первая часть мюзикла вышла 10 лет назад.