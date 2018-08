Cher презентовала сингл с альбома песен ABBA

Новый альбом получил название «Dancing Queen». Релиз альбома запланирован на 28 сентября. Предзаказ можно оформить уже сейчас.

Напомним, идея записи такого альбома пришла к Шер после съемок во второй части мюзикла Mamma Mia, певица сыграла роль матери героини Мэрил Стрип.

Трек-лист: альбома «Dancing Queen»

1. Dancing Queen

2. Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)

3. The Name Of The Game

4. SOS

5. Waterloo

6. Mamma Mia

7. Chiquitita

8. Fernando

9. The Winner Takes It All

10. One Of Us

Певица уже презентовала первый сингл с будущей пластинки «Gimme Gimme Gimme!».