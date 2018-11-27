Cher не смогла смотреть мюзикл о своих любовных похождениях

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Page Six, один из источников рассказал, что исполнительница сбежала из зала еще до антракта. «Она была удивлена некоторыми изменениями, которые создатели внесли в спектакль без ее одобрения», — отметил один из присутствовавших на показе.

По словам близких к артистке источников, она была расстроена еще до начала спектакля из-за калифорнийских пожаров, которые захватили ее город и грозили уничтожить особняк певицы.

Другой источник подчеркнул, что Шер не ушла с показа совсем — ей захотелось побыть одной, поэтому она покинула свое место, но позже продолжила просмотр постановки с балкона.

Мюзикл, получивший название «Шоу Шер», рассказывает о шести десятилетиях карьеры певицы и ее любовных похождениях. Премьера состоится 3 декабря.