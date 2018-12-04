В США поставят мюзикл по песням Принса

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интернет-портал Variety.



Принс

По данным портала, фильм будет представлять собой оригинальную историю, сюжет которой будет основан на песнях музыканта, а не биографическую ленту.

Принс - американский певец, мультиинструменталист и гитарист-виртуоз (33-я строчка в списке "100 величайших гитаристов всех времен" по версии журнала Rolling Stone). Продажи его альбомов по всему миру превышают 100 млн копий. Музыкант является семикратным обладателем премии Grammy (1985 - трижды, 1987, 2005 - дважды, 2008), а также лауреатом премий "Оскар" (1985) и "Золотой глобус" (2007). Его имя занесено в Зал славы рок-н-ролла и Зал славы музыки ритм-энд-блюз.

Принс скончался 21 апреля 2016 года в результате случайной передозировки обезболивающими.