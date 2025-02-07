Наследники Принса запретили выход фильма Netflix о нём

«Компания Prince Estate и Netflix пришли к взаимному соглашению, которое позволит ей разработать и снять новый документальный фильм, включающий эксклюзивные материалы из архива Принса. В результате документальный фильм Netflix не будет выпущен» — гласит заявление стриминга.



Prince

Неназванный проект был снят Эзрой Эдельманом, обладателем «Оскара» и «Эмми» за восьмичасовой фильм 2016 года «О.Джей: Сделано в Америке», рассказывающий о жизни и уголовном процессе над О.Джеем Симпсоном.

Эдельман, потративший пять лет на создание своего фильма о Принсе, изначально получил беспрецедентный доступ к архивам Принса, известным как «The Vault» («Хранилище»), после заключения нераскрытой многомиллионной сделки. При этом наследники пообещали, что не будут вмешиваться в процесс работы над фильмом. В нем участвовал ряд близких Принсу людей, включая бывших участников группы, менеджеров, подруг и одну из его сестер.

Но в 2022 году, после того как имущество Принса перешло под управление некоторых его наследников, соратников и компании Primary Wave, новые владельцы заблокировали Эдельману доступ к «The Vault». После этого руководитель Netflix, заказавший фильм, покинул компанию, а после просмотра фильма наследники Принса, как сообщается, выдвинули ряд требований о монтаже и пересъемках.

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Источники Variety утверждают, что наследники сочли фильм «раздутым» и содержащим фактические неточности. Музыкальный продюсер Чарльз Спайсер, один из наследников, написал в соцсети X в 2024-м:

«Мы обязаны чтить и защищать его наследие, рассказывая историю, которая справедливо показывает его глубину, а также его величие».

Теперь, когда релиз фильма отменен, наследники опубликовали то же заявление, что и Netflix, а также новое видео под названием «The Vault has been freed» («Хранилище освобождено»), в котором показаны кадры с Принсом и две его цитаты: «Несмотря ни на что, никто не может диктовать другим людям, кто ты есть» и «Правда в том, что ты здесь либо для того, чтобы просветить, либо для того, чтобы обескуражить».

Адвокат Лонделл МакМиллан назвал решение «большой, большой победой для наследия Принса». Он сказал, что запланированный наследниками документальный фильм будет «глубокой работой, которая исследует все тонкости музыкального гения».