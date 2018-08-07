Раритетная копия альбома Принса продана за рекордную сумму

Как сообщает ТАСС со ссылкой на The Guardian, это стало рекордом одного из крупнейших в мире музыкальных порталов Discogs.



Принс

Проданная копия датирована 1987 годом, хотя официальный релиз The Black Album состоялся лишь семь лет спустя, в 1994 году. Принс объяснял это тем, что в конце 80-х годов к нему пришло прозрение, и он отменил запланированный выпуск пластинки, а уже отпечатанные копии приказал уничтожить.

"Я внезапно осознал, что мы можем умереть в любой момент, а судить нас будут по тому последнему, что мы оставили после себя. Я не хотел, чтобы эта злая, едкая вещь [альбом The Black Album] стала тем самым последним", - признавался музыкант в интервью американскому музыкальному журналу Rolling Stone.

Особую ценность проданная на Discogs пластинка представляет и потому, что входила в 500-тысячный тираж, который Принс распорядился уничтожить. В мире таких копий всего несколько, и одну сохранил бывший работник фабрики виниловых пластинок в Торонто, анонимно продавший экземпляр на сайте через посредника.

The Black Album Принса никогда не имел официального названия и должен был продаваться в обычной черной упаковке, не имея никаких других отличительных черт, кроме артикула по каталогу. Предыдущий рекорд на Discogs принадлежит так же копии этого альбома, проданной в прошлом году за $15 тыс. На аукционе подобный экземпляр ушел почти за $42,3 тыс.

Принс Роджерс Нельсон, чаще выступавший под именем Принс - американский певец, мультиинструменталист и гитарист-виртуоз (33-я строчка в списке "100 величайших гитаристов всех времен" по версии Rolling Stone). Продажи его альбомов по всему миру превышают 100 млн копий. Музыкант является семикратным обладателем премии Grammy (1985 - трижды, 1987, 2005 - дважды, 2008), а также лауреатом премий "Оскар" (1985) и "Золотой глобус" (2007). Его имя занесено в Зал славы рок-н-ролла и Зал славы музыки ритм-энд-блюз. Принс скончался 21 апреля 2016 года в результате случайной передозировки обезболивающими.