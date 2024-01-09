Фильм «Purple Rain» Принса станет бродвейским мюзиклом

Фильм 1984 года «Пурпурный дождь» с Принсом в его актерском дебюте собрал около 100 миллионов долларов по всему миру и получил «Оскар» за лучший оригинальный саундтрек, основанный на одноименном студийном альбоме певца. Альбом был номером один в США в течение 24 недель, было продано более 25 миллионов копий. В фильме рассказывается история музыканта, который сталкивается с домашними трудностями, музыкальным соперничеством и зарождающимся романом. Это был дебют Принса на большом экране.



Prince

Спектакль на Бродвее будет основан на сценарии Альберта Магноли и Уильяма Блинна 1984 года, который сам был использован в студийном альбоме Принса.

Финалист Пулитцеровской премии Брэнден Джейкобс-Дженкинс, известный своей недавней бродвейской работой над «Соответствующим образом», напишет книгу, а номинантка на премию «Тони» Лилеана Блейн-Круз («Кожа наших зубов») возьмет на себя роль режиссера.

Музыка и тексты песен останутся такими же, как их написал Принс. Принс умер в 2016 году после того, как за свою карьеру продал более 100 миллионов пластинок по всему миру.

«Прошло почти 40 лет с тех пор, как легендарный фильм Принса «Пурпурный дождь» покорил мир, и мы не можем придумать более подходящей дани, чем почтить память Принса и наследия «Пурпурного дождя» этой сценической адаптацией любимой истории», — сказал Л. Лонделл Макмиллан, председатель The Northstar Group.

«Мы в восторге от наших бродвейских партнеров и творческой команды, которые привносят театральность в оригинальную художественную историю фильма. Мы с нетерпением ждем, когда новое поколение откроет для себя Purple Rain, а любители оригинального фильма и альбома снова испытают его силу, на этот раз вживую», - говорит Ларри Местел, основатель и генеральный директор Primary Wave Music.

Дополнительные подробности о спектакле будут объявлены позже.