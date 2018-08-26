Семья Принса подала в суд на врача

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на ABC News.

По данным телеканала, родственники музыканта обвиняют врача Майкла Шуленберга в том, что он назначил Принсу неправильное лечение.



Принс

Как отмечается, по мнению семьи певца, Шуленберг назначить Принсу лечение от «опиоидной зависимости».

При этом наследники Принса утверждают, что врач также не предпринял шагов, которые могли предотвратить «летальных исход».

Ранее СМИ сообщили, что семья Принса подала в суд на больницу Иллинойса, где артист лечился за неделю до своей смерти.

Как отмечалось, родственники певца заявили, что при оказании ему помощи были нарушены необходимые стандарты.