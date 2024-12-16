Песня Принса и Кайли Миноуг 1992 года «Baby Doll» просочилась в сеть

Трек под названием «Baby Doll» долго обсуждался поклонниками Принса, а его истоки восходят к австралийскому этапу тура Принса Diamonds and Pearls в апреле и мае 1992 года. Записанный в Сиднее в Studios 301 во время его визита в страну, Принс и Миноуг, как сообщается, познакомились во время выступления первого в лондонском Earl's Court в июне того же года.



Принс выступает 11 октября 2009 года в Большом дворце в Париже.

«Мы просто тусовались, — сказала Миноуг Зейну Лоу в 2020 году. - Я даже не знаю, что это значит, но мы тусовались, и он как бы поставил меня в затруднительное положение. Он сказал: «Так где же твои тексты?»

Сообщается, что пара продолжила обсуждение, прежде чем Принс отправил своего водителя в квартиру Миноуг с записью своих усилий.

«У меня в руке кассета с поющим Принсом, песней под названием „Baby Doll“, в которой я как бы участвовала, но он спал по четыре часа в сутки или около того и просто создавал всякую всячину в оставшиеся 20 часов, — вспоминает она. - Это было не мое почти, мы не записали это».

В конечном итоге трек не получил полной студийной обработки, поскольку лейбл Миноуг отверг эту идею.

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Новая версия трека "Baby Doll", которая попала в сеть, содержит тот же текст, который Миноуг, как подтвердила в 2018 году, написала для этого сотрудничества.

Согласно описанию, «Baby Doll» был одним из треков с альбома Prince's Vault, которые планировалось включить в проект Diamonds and Love в 2022 году. В этот релиз должен был войти неизданный материал, записанный во время сессий для альбома Diamonds and Pearls 1991 года и пластинки Love Symbol 1992 года.

В 2023 году вышло роскошное переиздание альбома покойного артиста Diamonds and Pearls, однако оно было ограничено исключительно материалом, записанным до первоначального релиза пластинки в октябре 1991 года, — в конечном итоге исключив этот трек.

По данным британского издания The Sun, источник пояснил, что «Кайли, как и все остальные, озадачена тем, откуда взялся этот трек».

«Изначально она была доставлена ​​ей на кассете еще в девяностых, а после смерти Принса в 2016 году принадлежала его наследникам, — заявили они. - Любая утечка информации раздражает, но поклонникам приятно наконец узнать, как звучит таинственная песня, Бог знает, они ждали достаточно долго. Что касается того, что произойдет сейчас, если вообще произойдет, фанатам придется подождать и посмотреть».