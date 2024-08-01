Принс включен в Зал славы авторов песен посмертно

Введение состоялось на 40-летнем юбилейном показе Purple Rain Принса в Target Center в его родном Миннеаполисе. Его введение знаменует собой второй случай, когда Зал славы авторов песен награждает артиста посмертно после введения покойной Синди Уокер в апреле.



Prince

Принса ввел в должность Гилберт Дэвидсон, давний коллега музыканта, который затем вручил награду сестре Принса, Шэрон Нельсон.

«Вы всегда будете помнить его песни, — сказала сестра Принса. - Это награда, которую он хотел получить больше всего в жизни — прославиться как великий автор песен».

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Первоначально предполагалось, что Принс будет включен в Зал славы авторов песен несколько раз — политика организации требует, чтобы автор песен присутствовал как на ежегодном включении, так и на гала-вечере награждения, чтобы быть официально включенным, и у Принса не было времени в его графике, чтобы посетить оба мероприятия. Однако он, наконец, должен был посетить их в 2016 году, пока не скончался в апреле того года — за два месяца до гала-вечера.

«Он связался с нами в конце 2015 года и сказал, насколько важна для него эта награда, — заявила президент и генеральный директор Зала славы авторов песен Линда Моран. - Это был долгий путь, но мы в восторге от того, что один из самых плодовитых и феноменальных авторов песен в мире наконец-то стал членом Зала славы авторов песен».

Принс, несомненно, был одним из самых успешных и признанных авторов песен в истории. Он начал свою карьеру, помогая создавать то, что стало известно как «Minneapolis Sound» вместе с Андре Саймоном, Джимми Джемом и Терри Льюисом. Когда его сольная карьера началась в конце 70-х и начале 80-х, Принс стремительно взлетел, став одним из самых дальновидных артистов десятилетия и далее, и ему приписывают написание каждой песни в его каталоге. Принс также написал десятки песен для других артистов (и его песни были кавер-версиями), включая известные хиты Чаки Хан, Мадонны, Стиви Никс, Шинед О'Коннор, Кейт Буш и многих других.

В качестве еще большего чествования каталога Принса, ранее в этом году было объявлено, что Райан Куглер будет продюсировать новый музыкальный фильм-джукбокс, который представит песни Принса. Тем временем, музыкальная адаптация альбома Принса Purple Rain также находится в работе.