Alice Cooper сыграет царя Ирода

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Deadline.

Постановкой спектакля занимается канал NBC, который в последнее время регулярно выпускает в эфир собственные варианты известных мюзиклов.



Элис Купер

Режиссером Jesus Christ Superstar Live! назначен британский постановщик Дэвид Лево. Он пятикратный номинант театральной премии «Тони».

Среди исполнительных продюсеров — авторы оригинального мюзикла Эндрю Ллойд Уэббер и Тим Райс. Премьера запланирована на 1 апреля.

Что касается Купера, то для него это будет не первый актерский опыт. Он снимался и в кино, и на телевидении. Кроме того, музыкант уже исполнял партию царя Ирода, но не в постановке, а для саундтрека рок-оперы.