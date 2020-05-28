Элис Купер записал альбом «Detroit Stories»

Продюсером пластинки стал давний коллаборатор Купера Боб Эзрин. Кроме того, участие в записи приняли прославленные детройтские музыканты Уэйн Крамер из MC5, Марк Фарнер из Grand Funk Railroad и Джонни «Пчела» Баданьек из Mitch Ryder&The Detroit Wheels, а также ансамбль Detroit Horns. Эту информацию музыкант подтвердил в интервью издания Arizona Republic.



Alice Cooper

Журналисты задали Куперу вопрос о том, чего ждать от записи:

«Каждый музыкант Детройта, неважно, играет он хард-рок или панк, имеет в своей музыке частичку влияния ритм-н-блюза. Потому что это Детройт. Это ДНК города. Пока никто не подгоняет меня фразами вроде «Ты обязан выпустить это как можно скорее, потому что бла бла бла…». Весь мир на паузе сейчас».

Для Купера Detroit Stories станет двадцать первым сольным полноформатником и двадцать восьмым, включая записи с группой.

Две недели назад Купер выпустил новую песню «Don’t Give Up».

Последним релизом музыканта на данный момент является вышедший в прошлом году EP «Breadcrumbs», ставший посвящением гараж-рок сцене родного для музыканта Детройта.