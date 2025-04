Оригинальный состав Alice Cooper выпустит... новый альбом

Это первый альбом, записанный совместно Элисом Купером, Майклом Брюсом, Деннисом Данауэем и Нилом Смитом за более чем 50 лет.

Гитарист Глен Бакстон, который ушёл из жизни в 1997 году, также будет представлен на записи: в композиции «What Happened To You» использован его гитарный рифф с архивной демозаписи.



Alice Cooper

По словам Элиса Купера, создать новый альбом с группой было для него так же просто, как прокатиться на велосипеде:

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



«Это было похоже на то, как если бы это был наш следующий альбом после “Muscle of Love” 1973 года, просто: “Окей, вот следующая пластинка”. Разве не забавно, что спустя 50 лет всё вдруг становится на свои места?»

Продюсер Боб Эзрин, который работал над альбомами «Killer» (1971), «School’s Out» (1972), «Billion Dollar Babies» (1973) и др., отметил:

«Никто из них не изменился как личность. Очевидно, что все стали старше, мудрее и спокойнее, но когда мы все собираемся вместе и я наблюдаю за их взаимодействием, кажется, что они только что закончили среднюю школу и тусуются в местном кафе. Они просто становятся похожими друг на друга. Они возвращаются к тому, какими были в детстве, когда впервые собрались вместе… и сочиняют музыку так, как делали это 50 с лишним лет назад».

Новый альбом «The Revenge Of Alice Cooper» включает ремиксы на песни «Return Of The Spiders 2025» и «Titanic Overunderture», а также кавер на композицию «I Ain’t Done Wrong» группы The Yardbirds — в знак признания влияния коллектива на раннее творчество Alice Cooper. Ранее группа исполняла эту песню ещё под именем The Spiders в Финиксе.

Треклист альбома «The Revenge Of Alice Cooper»: