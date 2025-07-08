Shaman показал, что «Она того стоит»

Песня приурочена ко дню памяти покровителей супружества — святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских.
«Родные, поздравляю вас с праздником семьи, любви и верности! Найти своего человека – это огромное счастье! Если вы уже нашли, то обязательно поблагодарите супруга или супругу за годы и испытания, пройденные вместе. В такой день я особенно рад представить мою новую песню «Она того стоит». Это мой ответ на вопрос, стоит ли вообще искать среди 8 миллиардов людей ту самую, с которой у вас будет «жили они долго и счастливо». Поверьте моему жизненному опыту – стоит! Та самая женщина того стоит!», - рассказал Shaman.
Одновременно в своих соцсетях Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина опубликовали совместные фотографии.
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