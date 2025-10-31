Shaman ищет «Белый ветер»

Изначально премьера планировалась на более поздний срок.

«Родные, вы очень просили, и я это сделал! Раньше, чем планировал, записал и выпустил эту песню, чтобы вас порадовать. Хочу поблагодарить за тёплый приём этой композиции на концерте Никиты Осина в Москве и за ваши отзывы. Спасибо, что ждёте мои песни и неустанно говорите об этом после каждого концерта. Вы дарите мне крылья!», - написал артист в соцсетях.



Shaman

«Белый ветер / Мне бы в небо за тобой / Кто ответит / Где же ты, моя любовь», - поет Ярослав Дронов.

Артист отметил, что на создание композиции его вдохновили поклонники.

«Мне хотелось подарить им что-то, с одной стороны, легкое, воздушное, с летящим вокалом и воодушевляющим, мощным припевом. С другой стороны, я хотел сохранить свой авторский стиль, поэтому добавил, роковое звучание с фольклорными нотками в голосе», - отметил Дронов.

Главным музыкальным мотивом является сочетание синтезатора и ритмичных битов с акустической гитарной партией.