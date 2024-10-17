Shaman спел с сыном погибшего песню «Отец»

Это лиричный дуэт с 11-летним Егором из Барнаула. Парень, несмотря на свой юный возраст, уже стал старшим мужчиной в семье — зимой он потерял на СВО отца. Виктор Бахарев погиб от ран, полученных в бою.

«С Егором мы познакомились 9 мая — в День Победы на праздничной программе Андрея Малахова, где он пел песни военных лет. Драматическая история юноши и его талант тронули меня до глубины души. Я дал слово, что напишу песню, которая будет посвящена его отцу. И всем, кто отдал жизнь за Родину и нашу будущую победу. Сегодня долгожданная премьера. Дуэт «ОТЕЦ» посвящается всем бойцам, защищающим Россию на передовой и тем, кто ждёт их дома», - говорит Shaman.



Shaman

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Кроме того, артист прокомментировал новость о том, что он регистрирует бренд «Я русский». «Это действительно так. Сделал это, в первую очередь, для защиты своей репутации — ко мне постоянно обращаются предприниматели и крупные компании с предложениями выпускать ту или иную продукцию под названием «Я русский». Но есть и те, кто делает это без всякого разрешения. За два года песня стала не только хитом, но и настоящим брендом.

Для того, чтобы иметь возможность разрешать или не разрешать использовать название моей песни на товарах, необходимо зарегистрировать товарный знак.

На маркетплейсах сейчас масса всякого низкокачественного ширпотреба с моим изображением. Люди думают, что раз там написано SHAMAN или размещено моё фото, то я имею к этим вещам отношение и они будут качественными. А на самом деле им продают контрафакт.

Как автор и исполнитель этой песни я просто хочу иметь возможность защитить свои права. Только и всего. И, конечно же, никакой водкой «Я русский» спаивать журналистку Собчак и депутата Милонова я не собираюсь. По-моему, они и без меня сами с этим хорошо справляются, учитывая раздутый сегодня на пустом месте скандал».