Стали известны правила конкурса «Интервидение» и открыт прием заявок на билеты

Вознаграждение может быть увеличено по усмотрению организатора, при условии согласования с учредителем, говорится в положении о проведении конкурса.

Отмечается, что сумма вознаграждения выплачивается в любой валюте. Кроме того, все участники конкурса награждаются дипломами участников.

Согласно положению, участниками конкурса может стать "национальная звезда, возраст не менее 16 лет". Участник должен иметь максимальный охват в стране и высокий индекс популярности, а также иметь награды национальных музыкальных премий. В выступлении могут принимать участие не более 6 человек, среди них должен быть вокальный исполнитель или группа, а также могут быть бэк-вокалист или группа, музыкант или ансамбль, танцор или группа танцоров.

Тема песни, с которой выступает участник конкурса, согласно положению, должна соответствовать ценностям конкурса. Песня должна быть написана в жанре популярной музыки, приветствуются этнические и фольклорные вставки/сэмплы в песне, отражающие культуру своей страны. Песня может быть исполнена на любом языке мира. Продолжительность песни должна составлять не менее 2 минут и не более 3 минут. Взносы за участие в конкурсе "Интервидение" не предполагаются.

Конкурс пройдет 20 сентября в "Live Арена". Всего в конкурсе примут участие представители 20 стран.

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Прием заявок на покупку билетов на международный музыкальный конкурс "Интервидение" уже стартовал. Как уточняется, для оформления заявки необходимо перейти на официальный сайт конкурса и заполнить форму. После электронную почту придет письмо-подтверждение.

«Как только откроется официальная продажа, мы пришлём имейл-оповещение. А дальше дело за малым: успеть приобрести лучшие места в числе самых первых!» - сообщили организаторы.

Россию конкурсе представит певец Shaman. От Белоруссии выступит певица Настя Кравченко, от Киргизии — трио "Номад", от Венесуэлы — певец, композитор и продюсер Омар Аседо, от Кубы — певица и инструменталистка Зулема Иглесиас Саласар, от Сербии — Cлободан Тркуля и группа Balkanopolis.

Остальные страны-участницы пока не определились со своими участниками конкурса.

Стало известно, что США также примут участие в конкурсе «Интервидение».