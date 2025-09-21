На конкурсе «Интервидение» победил певец из Вьетнама

В результатом 422 балла победителем конкурса «Интервидение» стал представитель Вьетнама Дык Фук с песней «Фудом тхиен выонг» (победитель шоу «Голос Вьетнама-2015» и обладатель других престижных наград в своей стране).



Дык Фук

На втором месте с большим отрывом Киргизия - трио «Nomad», на третьем - Катар, певица Дана Аль-Мир.

Исполнитель от России Shaman попросил жюри не оценивать его выступление. По его словам, Россия уже победила, так как проводит это мероприятие и принимает такое большое количество гостей. Так что за него в итоге не голосовали.

В конкурсной программе приняли участие артисты из 22 стран. В последний момент с конкурса снялась певица Vassy (гражданка США и Австралии), представлявшая США. Организаторы объяснили это так:

«По независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии, певица VASSY (гражданка США и Австралии) не сможет выступить в финальном шоу конкурса. Сегодня, 20 сентября, правительство Австралии направило в её адрес официальную ноту. Организаторы выражают сожаление в связи с невозможностью выступления артистки, при этом подчёркивая, что США остаются полноправными участниками «Интервидения» и будут представлены в составе международного жюри легендарным вокалистом группы Deep Purple».

Согласно правилам конкурса, артист должен петь живьем песню длительностью до 3 минут, на сцене должно не более 6 участников, живьем могут играть не более 2 музыкантов.

Итоги конкурса подводило профессиональное музыкальное жюри из 23 стран, российскую сторону представил продюсер и композитор Игорь Матвиенко. Каждый член жюри выставлял оценки всем участникам по возрастающему количеству баллов, нельзя было оценивать артиста из своей страны.

Следующий конкурс «Интервидение» в 2026 году примет Саудовская Аравия, объявили организаторы.

«Интервидение» — конкурс с многолетнетней историей, которая берёт начало в 1960-х годах.