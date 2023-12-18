«Интервидение» планируется провести в 2024 году

Вместе с партнёрами будут определены правила, образован постоянно действующий оргкомитет и выбраны национальные жюри.

Выступая в понедельник на заседании совета глав правительств СНГ, премьер отметил, что ранее деятели культуры высказали идею о запуске Международного конкурса популярной песни "Интервидение".

«По их замыслу, он мог бы стать ежегодным и открытым для участия всех государств, которые разделяют наши духовные ценности и готовы к взаимоуважительному и равноправному диалогу. Первое такое мероприятие планируется провести уже в следующем году в России. Вместе со странами-партнёрами будут определены правила творческого состязания. Мы образуем постоянно действующий организационный комитет и выберем представителей национальных жюри», - сказал Мишустин.

Он выразил уверенность, что песенный конкурс "Интервидение" станет ярким и неординарным музыкальным праздником.

Узбекистан поддерживает инициативу России о проведении песенного конкурса "Интервидение" для стран СНГ, заявил в понедельник узбекистанский премьер-министр Абдулла Арипов.

"Поддерживаем инициативу российских партнёров по проведению международного конкурса популярной песни "Интервидение", - сказал Арипов на заседании совета.

Премьер РФ отметил, что одним из ярких недавних событий в культурной сфере стал Санкт-Петербургский международный культурный форум. Премьер добавил, что в рамках мероприятия участники рассмотрели новые инициативы, которые вызвали широкий интерес. "Речь идет о совместной работе в сфере кино, включая создание Академии кинематографических искусств и присуждение кинопремий", - пояснил Мишустин.