Мадонна выпустила «Confessions II» с Сабриной Карпентер и Stromae

В 15-ю по счёту и первую за семь лет оригинальную студийную работу американской певицы вошли 16 треков, в том числе выпущенные ранее синглы «I Feel So Free», «Love Sensation» и дуэт с Сабриной Карпентер «Bring Your Love».

Этот проект является продолжением её альбома 2005 года «Confessions on a Dance Floor», в котором Мадонна сосредоточилась на диско, электронике, синти-попе и танцевальной поп-музыке. Продюсером обеих пластинок выступил Стюарт Прайс. После сотрудничества с Мадонной он стал очень востребован. Прайс также работал с Дуа Липой, Кайли Миноуг, The Killers и Pet Shop Boys.



Madonna

Помимо Карпентер, в альбом «Confessions II» вошли совместные работы с бельгийской звездой Stromae («My Sins Are My Savior»), голландским титаном танцевальной музыки Мартином Гарриксом («Bizarre»), колумбийской звездой реггетона Feid ( «Read My Lips») и дочерью Мадонны, Лолой Леон. Песня «The Test», исследует их отношения матери и дочери.

В «Confessions II» также много отсылок к культовой дискографии Мадонны, что, вероятно, неизбежно, когда создаешь столько великолепной танцевальной музыки, как Мадонна. Здесь есть звуковые намеки на классические синглы, такие как «Justify My Love» 1990 года и «Bedtime Story» 1994 года — в треках «Everything» и «My Sins Are My Savior» соответственно, — а также частые разговорные фрагменты, напоминающие о ее самом недооцененном альбоме, мрачном и сдержанном «Erotica» 1992 года. В «Danceteria», захватывающем посвящении нью-йоркскому ночному клубу, где она нашла свой звук и свою «семью», Мадонна упоминает Марка Каминса, диджея, который продюсировал ее дебютный сингл 1982 года «Everybody».